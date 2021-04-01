مالية الدفاع تدشن صرف مرتبات منتسبي الجيش لشهر أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

دشنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع عملية صرف راتب شهر أكتوبر للعسكريين.



وقال مصدر مسؤول في مكتب مدير الدائرة المالية العميد عبدالله عبدربه أن الدائرة دشنت عصر اليوم الأربعاء صرف راتب شهر أكتوبر لمنتسبي الوحدات العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية المحررة فيما تم في الوقت نفسه صرف راتب شهر نوفمبر للحالات المتمثلة في الشهداء والجرحى وملحقي الضباط والقوى الجوية..

وفي التفاصيل أكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة صرف راتب شهر نوفمبر.

ويأتي ذلك بعد توقف رواتب الجيش لسته اشهر على التوالي

إلى ذلك عبر مصدر إعلامي عسكري مسؤول أن هذا الانفراج في أزمة مرتبات العسكريين جاء بجهود مضنية بذلتها قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بمديرها العميد الركن عبدالله عبدربه ونائبه العميد علي الضبي.

على الصعيد نفسه توقع مصدر إن يتم صرف رواتب خلال شهر رمضان المبارك

وتسعى الدائرة المالية للجيش لتحقيق ذلك بجهودها الجبارة مع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركز