شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون: يساوموننا باسم السلام لنشترك معهم في ظلم الشعب ولن يتحقق السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشار المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام إلى عدم التوصل لنتائج إيجابية في الحوار المعقود في العاصمة العمانية مسقط.وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب عبد السلام: "يساومونا على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل، يساومون باسم السلام لنشترك معهم في ظلم الشعب، ولن يتحقق السلام".

وأضاف: "نكرر القول، تلك حقوق إنسانية لا تقبل المساومة، ومن حق شعبنا اليمني أن ينعم بحقوقه الإنسانية كافة ككل الشعوب، وهو لا يعدم الوسيلة لتحقيق ذلك وأكثر بإذن الله".

وكان القيادي في الحركة محمد علي الحوثي، كشف أن المحادثات التي تدور بين الحوثيين والأمريكيين في سلطنة عمان، ليست مباشرة، مؤكدا أنه لا مانع لديهم من الجلوس مع الأمريكيين.

وقال الحوثي عبر برنامج "قصارى القول" على شاشة RT، إن "ما وصلنا من العمانيين لا يرقى حتى الآن إلى مستوى ما يجب أن يقدم في رؤية السلام".

وشدد على أنه "لا يمكن مقايضة المسائل الإنسانية، في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية بشهادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالمسائل العسكرية".

المصدر: RT