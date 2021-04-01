شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف مجاميع وعربات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليوم، الخميس، مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الارهابية حاولت التسلل والاقتراب من المواقع الأمامية للجيش الوطني في مديرية باقم بصعده.



وقال قائد محور أزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن كتيبة المدفعية بمحور أزال تمكنت من استهداف إحدى العربات التابعة لمليشيا الحوثي اسفر عن حرق وقتل من كان فيها، واستهداف مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للمتسللين.

وأكد ان الجيش الوطني يتصدى للتهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من وقت الى اخر على مواقع الجيش الوطني.a