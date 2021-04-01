شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبناء شبوة ينددون بتهور الأوضاع المعيشية والخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

خرجت مجاميع في مديرية الطلح، بمحافظة شبوة، صباح الخميس، في وقفة احتجاجية؛ تنديداً بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية بالمحافظة.



ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بعودة، قوات النخبة الشبوانية ومحاربة الفساد وضبط الأسعار.

كما دعو حكومة المناصفة للبحث عن حلول تؤدي إلى استقرار العملة، لا سيما وأن انهيار الريال وعدم استقراره أدى إلى غلاء في المعيشة