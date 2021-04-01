كاتب سعودي يرد على تصريحات المسيري الاخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شن الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر هجوماً عنيفاً على المدعو احمد الميسري عقب تصريحاته الاخيرة التي ادلى بها امس على قناة الجزيرة مؤكداً ان حديثة يكشف عن مدى الحقد الدفين الذي يكنه للامارات والانتقالي مجسداً ذلك بدعوته باقتحام عدن.



وقال الزعتر في سلسلة تغريدات له على تويتر:بينما يهدد الحوثيين الإرهابيين مأرب آخر معاقل الشرعية اليمنية في الشمال اليمنى ، احمد الميسري شغله الشاغل هو عدن مطالباً الحكومة الشرعية بالدخول إلى عدن بالقوة العسكرية عبر الوحدات المرابطة في محافظات شبوة ومأرب و تعز شمال وشرقي وجنوبي غرب البلاد.

ولفت الزعتر الى ان الميسري بعد أن أصبح خارج المضمار السياسي وسقط سقوط لا رجعة فيه ، يحاول خلق الأكاذيب كأخر ورقة لإستعادة شعبيته ، ولم يجد إلا الكذب على الامارات مدعياً بانها طلبت منه أن يكون في صفها مقابل تلقيه دعم كامل من أبوظبي لكنه أجاب على تلك المطالب بالقول " انا مع اليمن" .

واكد ان مأرب لا تشكل في العقلية الإخوانية أهمية بأهمية عدن ،ولا شغل لهم شاغل سوى للتصادم مع الجنوبيين ، موضحاً ان وزير الداخلية اليمنى السابق أحمد الميسري يطالب بتحريك الوحدات المرابطة في محافظات شبوة ومأرب و تعز ليس لمواجهة الحوثي في مآرب بل لإقتحام عدن بالقوة العسكرية.

وتابع قائلاً:يحكم الإخوانجية الحقد الدفين على المجلس الإنتقالي الجنوبي ، وعلى أبناء الجنوب العربي ، هذا يمكن رؤيته بوضوح في حديث بوق الإخوان احمد الميسري الذي يحاول التقليل من أهمية المجلس الإنتقالي الجنوبي ويطالب بإقتحام عدن بالقوة العسكرية.

واضاف:" التناقضات " باختصار هو العنوان الرئيسي لحديث وزير الداخلية اليمنى السابق احمدالميسري على قناة الجزيرة مشيراً الى ان قناة الجزيرة لا تبحث عن المصداقية هي تبحث فقط عن من يتوافق مع توجهاتها في الهجوم على الامارات