مقتل 6 حوثيين على الأقل في جبهة الجب بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

سقط أكثر من ستة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، اليوم، إثر كسر القوات الجنوبية والمشتركة لهجوم حوثي في جبهة الجب شمال غرب الضالع.



وياتي هذا الهجوم على وقع محاولات للمليشيات الحوثية بالتسلل والتوغل باتجاه مواقع الجب، عبر طرق وادي صبيرة المحادي لجبهة وموقع الجب الاستراتيجي الذي يحكم السيطرة عليه وحدات من قوات اللواء الثالث مقاومة جنوبية.

وتحدث مصدر ميداني بجبهة الجب، أن قوات المقاومة الجنوبية تصدت لهجوم عنيف نفذته المليشيات الحوثية، مستخدمة مختلف أنواع الاسلحة من عدة اتجاهات ، انتهت هذه المحاولات بكسر زحف مليشيات الحوثي وأجبرتها بالانسحاب مخلفة ورائها أكثر من ستة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المليشيات.

وتشهد جبهة الضالع الممتدة حتى ابواب محافظة اب حتى مشارف محافظة تعز ، عمليات كر وفر وهجمات متبادلة بين الحين والآخر، وتحافظ القوات الجنوبية والمشتركة على مواقعها العسكرية منذ عدة أشهر