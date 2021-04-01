لقاء بسيئون يناقش أوضاع التعليم بمديريات وادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري اليوم، بسيئون مع قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية بالوادي والصحراء أوضاع القطاع التعليمي والسبل الكفيلة بحل الصعوبات التي تواجهه.



وأشار العكبري الى حرص الوزارة على تلمس أوضاع مكاتب التربية بالمحافظات والمساهمة في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لكثير من التحديات، والعمل مع السلطات المحلية بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية.

بدوره أكد وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بان السلطة المحلية مستمرة في تقديم كافة الدعم والرعاية للقطاع التعليمي كونه أساس النهوض بالوطن الى آفاق المستقبل.. مشيرا الى انه تم اعتماد 25 مشروعا من المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط بكلفة اجمالية بلغت 7 ملايين دولار، 16 مشروع تم انجازه بشكل كامل، و9 مشاريع قيد التنفيذ.

وأثري الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم ومدراء الإدارات والأقسام بمكتب التربية والتعليم بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة التي تسهم في تحسين الأداء والارتقاء به نحو الأفضل .