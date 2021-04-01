بن دغر يعزي رئيس هئية الاركان العامة بوفاة والده ومحافظ المهرة بوفاة أخيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز واخوانه، عزاهم في وفاة والدهم الشيخ حمود أحمد بن عزيز ، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وعمل الخير واصلاح ذات البين.



وعبر الدكتور بن دغر عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر واخوانه وكافة قبيلة رعفيت، في وفاة الشيخ عوض علي بن ياسر رعفيت، بعد حياة حافلة بالنضال الوطني.

واشاد الدكتور بن دغر، في البرقية الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.