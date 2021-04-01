شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قياديين حوثيين بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي اثنان من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهما، بقصف لطيران التحالف العربي في جبهات القتال بمحافظة مارب (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن القيادي الحوثي "ضيف الله الخالدي"، والمنتحل رتبة عميد وصفة أركان حرب ما يسمى اللواء الثالث صاعقة لقي مصرعه، إلى جوار القيادي "حسن اللاحجي"، والذي ينتحل رتبة عميد ويعمل رئيس عمليات اللواء ثالث صاعقة التابع للحوثيين، جراء استهدافهما بغارة جوية في مفرق صلب شمال المحافظة.

يأتي هذا في ظل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها مليشيا الحوثي على يد قوات الجيش وطائرات التحالف العربي بمحافظة مأرب، حيث خسرت العشرات من أبرز قياداتها الميدانية والعسكرية خلال الشهرين الماضيين