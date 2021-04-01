شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين في بالتحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الخميس، 01/نيسان/2021 القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



ووفق مصادر عسكرية ميدانية، فإن المليشيات قصفت منازل المواطنين والمزارع بعدد من قذائف الهاون الثقيلة، بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة والقناصة بشكل عشوائي.

وأدى القصف والاستهداف الذي شنته مليشيات الحوثي إلى ترويع المواطنين وتعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية وبث الخوف والرعب في أوساطهم