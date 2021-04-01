مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفع عدد إصابات الفيروس الوبائي (كوفيد-19)، في المناطق اليمنية المحررة بشكل ملحوظ بعد تسجيل 110 إصابات مؤكدة خلال الساعات الماضية.



وقالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية في نشرتها اليومية، إنها سجلت اليوم الاربعاء (110) إصابات مؤكدة جديدة تصدرتها حضرموت بـ(53) حالة، يليها تعز بـ(32) حالة، في حين سجلت كل من شبوة والمهرة (11) حالة، وحالتان في مأرب، وحالة واحدة في لحج.

وأوضحت أنها سجلت (6) حالات وفاة لهذا اليوم (3) منها في تعز، وبقيتها توزعت بالتساوي بين المهرة، حضرموت، وشبوة، بينما سجلت (9) حالات شفاء (7) منها في المهرة، وحالتان في حضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (4357) منها (888) وفاة و(1676) حالة تعاف