شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارات جوية تستهدف تجمعات وتعزيزات حوثية في أطراف مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في أطراف محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيا الحوثية في نجد المجمعة أثناء ما كانت في طريقها إلى جبهة الكسارة غرب المحافظة، ودمرتها بالكامل.

كما استهدفت الغارات تجمعات للمليشيا في جبهة جبل مراد جنوب المحافظة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها