شكرا لبحثكم عن خبر رئيس جامعة عدن يكرم الدكتور زمزم السقاف بدرع الجامعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | عادل حمران

كرم رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور صباح اليوم في قاعة رئاسة الجامعة مديرة أدارة سلامة الطيران المدني في مطار عدن الدولي.

وفي حفل التكريم الذي قال رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور بان الدكتورة زمزم السقاف تم تكريمها بدرع جامعة عدن لانها اول امرأة تحمل شهاده الدكتوراه في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد واول يمنية تتقلد هذا المنصب الحيوي الهام.

واشار لصور بأن تكريمها اليوم تقديرا لجهودها باعتبارها احد رواد سلامة الطيران المدني في بلادنا متمنين لها كل التوفيق والنجاح في حياتها العلمية و العملية.

وعبرت الدكتورة زمزم السقاف عن فائق الشكر والتقدير لرئاسة جامعة عدن وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور على تكريمه لها في هذا اليوم الرائع والمتميز، كما شكرت كل عمداء كليات جامعة عدن ومدراء مراكزها لاهتمامهم بابراز المتميزين في العاصمة عدن بشكل خاص وفي ربوع الوطن بشكل عام.

واكدت في حديثها بانها قد تكون الاولى من الكادر النسائي التي حملت شهادة الدكتوراه في الهيئة العامه للطيران المدني والارصاد ولكن بعون الله لن تكون الاخيره طالما وهناك من يثمن جهود المتميزين ويقف الى جانبهم واستشهدت في ذلك بتكريم الجامعة لها.

وتمنت السقاف لمطار عدن و ادارته وكافة العاملين و الموظفين فيه وللهيئة العامة للطيران المدني والارصاد المزيد من التقدم و النجاح متمنيه من القيادات كلاً باسمه وصفته ان يقفوا معها ويشدوا على يدها لما فيه مصلحه العمل وان لا يكونوا حجر عثره في تطبيق قواعد السلامة ولوائحها في مطار عدن لطالما حلمت دائماً وابداً ان يرتقي لكي يواكب مطارات العالم المتقدمة.

حضر الحفل عدد من عمداء كليات جامعة عدن ومدراء مراكز الجامعة وعدد من الاكاديمين والمدرسين في رحاب الجامعة.