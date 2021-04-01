عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكاظمي يؤكد من الرياض دعم العراق للمبادرة السعودية بشأن اليمن

الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعم بغداد للمبادرة السعودية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.



وجاء ذلك خلال محادثات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والكاظمي، في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الـ22 من مارس الماضي، أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، وإحلال السلام، والبدء بالمفاوضات.

كما اتفق الأمير محمد بن سلمان والكاظمي، خلال محادثاتهما، على ”تكثيف التعاون والتنسيق، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم بدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها، والسعي المشترك إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار“.

وشددا على“أمن وسلامة واستقرار المنطقة“، وحثا“جميع دول الجوار على الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“.

وكان الكاظمي قد وصل، ظهر الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زيارة رسمية هي الأولى للمملكة منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.