شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من UN WOMAN منظمة سام للحقوق والتنمية تختتم ورشتها التدريبية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

اختتمت منظمة سام للحقوق والتنمية صباح اليوم بمدينة الحوطة بلحج الورشة التدريبية التي نفذتها بدعم من UN WOMAN وتمويل من الحكومة اليابانية وبالشراكة مع الأمم المتحدة وبالتعاون مع مؤسسة تجديد عراق ومجموعة ٩ وبالتنسيق مع مكتب محافظة لحج .

وتأتي أقامت هذه الورشة بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي للمرأة الذي يقام خلال شهر مارس ٢١ من كل عام حيث يهدف القائمون من هذه الورشة ليتعرفن النساء أكثر على الحقوق ودورها الهام في التمكين والمساواة وكيفية إدماجهن في مراحل المشاريع .

هذا ولقد استمرت الورشة لمدة يومين متتاليين بمشاركة فاعلة من العديد من الناشطات الحقوقيات وممثلات منظمات المجتمع المدني في المحافظة .

وقد أقيمت الورشة تحت عنوان " آليات دمج النوع الاجتماعي في دورة حياة المشاريع وكذلك دور المرأة في إدارة النزاعات وبناء السلام وتلقت المشاركات فيها خلال فترة الورشة من المدرب المتميز/عماد سنان مفاهيم عن حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وآلياته ومراحل تنفيذ وتقييم المشاريع أثناء العمل كما تعرفن على مفاهيم النزاعات والسلام ودور المرأة في حل النزاعات وبناء السلام وصنعه إلى جانب القيام بأنشطة عملية عبر مجموعات ونقاشات تفاعلية خرجت بعدد من التوصيات .

نشير إلى أن لمنظمة سام عدة أعمال وأنشطة سابقة في محافظة لحج ومنها شن حملة توعية ضد مخاطر كورونا ودعم الأطباء خلال انتشار جائحة كورونا الأولى كما قدمت سام تمكين اقتصادي استهدف السجينات الذين ثبت برائتهن أو ممن أكملن فترة عقوبتهن القانونية عبر دعمهن "بمشاريع صغيرة" بالإضافة لدعم نفسي للعودة والتاقلم من جديد وسط المجتمع وتنصيب محاميين لهن ممن ليس لديهن القدرة على ذلك .

هذا وتسعى منظمة سام للحقوق والتنمية لتعزيز العمل الجماعي في المجتمع والتوعية المجتمعية بحقوق الإنسان كما تسعى المنظمة لبناء جيل واعي متعلم .