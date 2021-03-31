وزارة الداخلية تنعي استشهاد رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الداخلية استشهاد القائد البطل العقيد صالح احمد ناصر لضمد العباب رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة فرع مأرب اليوم الأربعاء وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الدفاع عن الوطن والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة.



وأكد بيان النعي وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ن الشهيد كان واحدا من أكفأ الضباط الأوفياء والمخلصين وقائدا مخلصا وصاحب مواقف صادقة في الولاء الوطني وفي مقدمة الصفوف مجسدا الجندية .. مشيراً إلى إسهامات الفقيد بشكل فعال في تأمين مأرب وارساء دعائم الاستقرار في مأرب، ووقف شامخا في وقت مبكر أمام المليشيا الحوثية الانقلابية الكهنوتية ومشاريعها التخريبية الحالمة للعودة بالوطن إلى الماضي المظلم.

وأضاف أن الشهيد كان من أوائل القيادات الأمنية التي سجلت ادوارا ونضالات خالدة في اعادة بناء المؤسسة الأمنية بمأرب في مرحلة حساسة وفارقة في تاريخ الوطن، وكان من طلائع الأبطال الذين انحازوا للوطن وخيارات الشعب اليمني ونذروا أنفسهم في ميادين العمل الأمني ومواجهة الخلايا النائمة الارهابية لمليشيا الحوثي وحراسة المكتسبات الوطنية وآمال وتطلعات اليمنيين في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله .. مؤكداً أن وزارة الداخلية ماضية على الدرب في حماية المواطنين والنازحين والانتصار للأهداف السامية التي ضحى الشهيد ورفاقه من أجلها، وخطوا معالمها بدمائهم الزكية التي ستضيئ دروب التضحية والفداء وستشعل عزائم البسالة والفداء وتهزم مشاريع ومخططات المليشيا الكهنوتية الانقلابية لتبقى راية الوطن خفاقة ويبقى اليمن شامخا عزيزا لا يقبل الذل والهوان وينعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

وعبرت الوزارة في البيان عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وذويه ولجميع منتسبي الأجهزة الأمنية، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الابرار والشفاء للجرحى الابطال .