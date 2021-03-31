محافظ الحديدة يدشين المخيم المجاني لجراحة العيون في الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ الحديدة الدكتورالحسن علي طاهر، اليوم، المخيم الطبي المجاني لأمراض وجراحة العيون بالخوخة، والتي تنظمه مؤسسة غطاء الرحمة للمجتمعات المتضررة.



واكد المحافظ طاهر ، اهمية المخيم للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يعانون من أمراض العيون..لافتاً إلى حاجة المحافظة لإقامة مثل هذه المخيمات خاصة في ظل استمرار المليشيا الحوثية الارهابية، في زراعة الالغام في الطرقات وتدمير المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والوحدات في كافة المديريات بالمحافظة.

من جانبه طالب نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد طالب، بتوسيع المخيم لاستهداف المئات من المرضى ورفع سقف الحالات لاستيعاب بقية المسجلين.

الجدير ذكره ان المخيم يستهدف على مدى أسبوع إجراء فحوصات مجانية لـ 400 حالة مرضية من الاسر الفقيرة، و١٥٠ عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء.