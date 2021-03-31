شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات نقدية لـ 1280 أسرة نازحة في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم، مساعدات نقدية لـ 1280 أسرة نازحة في المخيمات الغربية بمحافظة مأرب وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة الممول من منظمة أو كسفام.



وأوضح مدير مشروع الاستجابة الطارئة عمر باحفص، أن هذه المساعدات تهدف إلى التخفيف من معاناة النازحين الأكثر تضرراً، الذين يفتقدون لأدنى الاحتياحات الإنسانية الأساسية، والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة نتيجة استمرار استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المتعمد لمخيماتهم.