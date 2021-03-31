أبناء العدين يسيرون قافلة لدعم الجيش الوطني في جبهات تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - سيّر أبناء العدين، الأربعاء، قافلة غذائية وعينية دعماً للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.



واستهدفت القافلة الجبهات المشتعلة في الطوير وقهبان ومقبنة، في الريف الغربي للمحافظة، وفق المركز الإعلامي لمحور تعز.



وعبر القائمون على القافلة من أبناء العدين، عن دعمهم وإسنادهم لأبطال الجيش والمقاومة واستعدادهم لرفد الجبهات بالزاد والزناد.



من جهته ثمن أركان اللواء 145 العقيد حمود الأصبحي، عن تقديره لهذه المبادرات التي تجسد التفاف الحاضنة والمجتمع خلف أبطال الجيش في معركته ضد المليشيات الحوثية.



وقال العقيد الأصبحي خلال استقبال القافلة، أن "مثل هذه المبادرات والقوافل، تسهم في تعزيز الروح المعنوية للأبطال المرابطين في مختلف جبهات القتال".



ومنذ مطلع مارس الجاري تخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة جبهات بتعز.

