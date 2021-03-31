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يزيد بن سلمان - شبوة - مؤسسة الشعيب الخيرية تكرم الدكتور أحمد علي ناجي بدرع المؤسسة

عدن | عادل حمران

كرمت الهيئة الادارية لمؤسسة الشعيب الخيرية " صندوق الشعيب لعلاج المرضى" صباح اليوم، الدكتور احمد علي ناجي بدرع المؤسسة في مقر المؤسسة بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، على كل اعماله النبيلة وجهوده الطيبة وبصماته الخيرية و الانسانية في المجال الصحي حيث افنى سنوات عمره في خدمة الناس ومساعدتهم في القطاع الصحي و المجتمعي، متمنين له دوام الصحة و العافية.

وخلال حفل التكريم القى رئيس مؤسسة الشعيب الخيرية الاستاذ ناصر القزعي كلمة رحب فيها بالدكتور العزيز أحمد علي ناجي وجميع الحاضرين كلا باسمه و صفته و شكره على قبول الدعوة و الحضور إلى مقر المؤسسة رغم ضروفه الصحية.

واشار القزعي بأن التكريم اليوم رسالة للدكتور بان بصماته و اعماله في سبيل الخير لم تذهب هدرا واننا نراعي و نقدر كل مواقفه ونتشرف فيه و في كل جهوده الخيرية و الانسانية النبيلة التي اجترحها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاءات و الانجازات.

فيما قدم رئيس اللجنة الطبية بمؤسسة الشعيب الخيرية الدكتور صالح الحكم نبذة تعريفية عن الدكتور احمد علي فصل خلالها جهوده وابرز اعماله خلال مسيرة حياته الحافلة بالانجازات و العطاء مؤكدا بانه من الرجال القلائل الذين عاصروا التاريخ ودخلوا صفحاته من اوسع الابواب ونحن من خلال هذا التكريم نحب ان نعرف الاجيال الحاضرة و القادمة ان هناك رجال عظماء يجب ان تخلد اسمائهم في ذاكرة الاجيال لهم بصمات واضحة في كافة الاعمال الخيرية و الانسانية ونكرمهم وهم على قيد الحياة وذلك تقديرا لهم و لكي يشعروا بان هناك من يقدر جهودهم ويحترم اعمالهم، ويقدروا الهامات الوطنية التي كان لهم دور واسهام كبير في صناعة التحول التاريخي في مضمار الحياة العامة للبلاد وابرزهم الدكتور أحمد علي ناجي الخيلي.

وقدم الدكتور أحمد علي ناجي كلمة مؤثرة نالت استحسان الجميع جاء فيها:" شكرا من القلب لهذه المفاجئة العظيمة التي غمرتوني بها ولم تكن في الحسبان اشكر الدكتور غازي على حضوره و تشريفي اليوم هذا زميلي الذي تشرفت بالعمل معه ومع مهنيته و امانته و اخلاصه في عمله وتحية لكم جميعا في الصندوق الخيري على كافة جهودكم الطيبة وعلى عملكم الدؤوب في خدمة الناس ورغم مرضي الا اننا اتابع كل اعمالكم واتمنى من كل قلبي ان تستمروا بنفس الحماس والى الامام وفي تطور ما قدمتم في صندوق الشعيب ليس قليل انا اتابع بعض المرضى في الداخل والخارج واعتقد انكم تمضون في المسار الصحيح والناس كلهم مرتاحين منكم ومن اعمالكم.

واشار بان هذا اليوم يعتبر يوم استثنائي يذكرني بيوم تكريمي في الضالع عند تقديمي الاستقالة، انا استلمت العديد من الشهائد في عدة مناسبات وحضيت بالكثير من الشهادات والدروع التقديرية سواء في عملي في ردفان او في لحج او في وزارة الصحة او في عدن والكثير من الندوات ولكن شعرت اليوم مثلما شعرت بالتكريم الذي غمروني فيه في محافظة الضالع عند تقديم استقالتي.

واضاف هذه اليومين مخلديين في حياتي لاعتبارات عدة اولا الناس يذكروك بالخير وهذا شيء طيب واعتقد كان هوى الاساس في كل اعمالي كنت اتمنى ان اكون موفق في رضاء الله ثم رضاء الناس والحمد لله كنت اشعر بحديث الناس وذكرهم الطيب لي ولكن ما كانش بمستوى التكريم الذي غمرتوني فيه اليوم والذي حصل لي في الضالع، اكرر شكري لكم جميعا واتمنى لكم دوم التوفيق والنجاح.

وحضر الحفل مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس غازي أحمد علي، وامين عام المجلس المحلي بالشعيب سابقا الاستاذ أحمد مسعد الخيلي، و عدد من مدراء إدارات المؤسسة و المواطنين والشخصيات الاجتماعية في الشعيب و العاصمة عدن.