شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي محافظ المهرة في وفاة أخيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، عزاه فيها بوفاة أخيه الشيخ عوض علي ياسر، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

