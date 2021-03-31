المحكمة العسكرية تعقد جلستها العلنية الثالثة لمحاكمة الإرهابي الإيراني حسن إيرلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، جلستها العلنية الثالثة، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني (إيراني الجنسية)، بالدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.



وقدمت النيابة العامة العسكرية، خلال الجلسة، الإعلان الرسمي الذي تم نشره في صحيفة 26 سبتمبر الرسمية لثلاثة أعداد متتالية بإعلان المتهم بالحضور للرد على الدعوى المقدمة ضده من قبل النيابة.

وأمرت المحكمة بضم الإعلانات على ملف القضية، وكذا تنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات في مواجهة المنصبين.

كما أمرت المحكمة بضم ملف القضية أعلاه إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 أخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.