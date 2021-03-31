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اليمن تشارك في الدورة الـ 17 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

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شاركت بلادنا في أعمال الدورة السابعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، بوفد ترأسه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الدكتور سمير الشيباني.

 

واستعرضت الوزارة في كلمتها، في الدورة التي عقدت افتراضياً، الوضع الانساني المؤلم لليمن في ظل الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية، ما ادى الي تفاقم وتزايد الضحايا، نتيجة زراعة الالغام والاستهداف المباشر بالرصاص الحي، والقذائف والصواريخ للأحياء السكني، اضافة الي التعذيب والانتهاك لحقوق المختطفين، الذين أصيبوا بالاعاقة.

 

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، والعمل على حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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