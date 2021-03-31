اجتماع لهيئة تنظيم النقل البري بعدن يناقش الجانب المالي والاداري والتنسيق بين الإدارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم النقل البري بالعاصمة المؤقتة عدن، علي محروق، اليوم، عدد من الخطوات والمواضيع المتصلة بالجانب المالي والإداري وآلية العمل والتنسيق المشترك بين مختلف الادارات والمهام والاختصاصات لكل إدراة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.



و شدد محروق ، على إدارة التراخيص والشؤون الفنية متابعة شركات النقل المخالفة وكذا الفحص الفني للحافلات التي هي من ضمن اختصاصات عمل الهيئة حسب القانون.

وتطرق القائم بأعمال الهيئة، الى مجمل الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل كل إدراة والمقترحات والحلول المقدمة لمناقشتها واقرارها..مشيدا بعمل كل الادارات خلال الفترة السابقة والحالية والنجاح الذي تحقق رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها البلد.