رئيس الوزراء يُعزي رئيس هيئة الأركان العامة في وفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، في وفاة والده الشيخ حمود بن عزيز، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الشيخ حمود بن عزيز ومواقفه الوطنية المساندة للدولة والجمهورية في مراحل مختلفة من تاريخ الوطن.. منوهاً بأدواره في خدمة الوطن والمجتمع ومساعيه الخيرة في إصلاح ذات البين.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة للفريق الركن صغير بن عزيز وإخوانه وأسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.