البركاني يعزي رئيس هيئة الأركان العامة بوفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم ، برقية عزاء ومواساة الى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، وذلك بوفاة والده الشيخ المناضل حمود بن عزيز بعد حياة مليئة بالعطاء والنضال الوطني واصلاح ذات البين وخدمة المجتمع.



وقال البركاني في البرقية" ببالغ الحزن والآسى تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ حمود بن عزيز رحمه الله وإني لأقدر حزنكم لفراقه وانتم في ميادين الوغى تقومون بأنبل وأشرف المواقف الوطنية والمواجهات الشرسة التي فرضتها على شعبنا العصابة الكهنوتية الحوثية ، وإن عزيمتكم لن يثنيها فقدان اخ أو أبن او ابا او قريب ، وانتم تسطرون أروع الملاحم البطولية الوطنية وتذودون عن حياض الوطن وإن المغفور له بإذن الله قد فارق الوطن الجريح في مثل هذا الظرف وهو الذي حمل البندقية دفاعًا عن الوطن وناضل من أجلة وشارككم المواجهات مع هذه العصابة منذ لحظاتها الأولى وقد كان مثالاً للتقى والصلاح ورفض الفتنة".

وعبر رئيس مجلس النواب عن أصدق تعازيه بهذا المصاب لكافة آل عزيز ، راجيا من المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.