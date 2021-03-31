افتتاح مخيم الأمل البديل لإيواء 550 أسرة نازحة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب رئيس مجلس الشوری عبدالله أبو الغيث ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مخيم الأمل البديل للنازحين في منطقة السويداء شمال مدينة الذي نفذته مؤسسة الوصول الإنساني للتنمية بتمويل هيئة الإغاثة التركية.



و المخيم يأوي 550 أسرة نازحة ويستهدف في مرحلته الأولى 300 أسرة نازحة من المخيمات التي قصفتها مليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة .

وخلال الافتتاح ،دعا أبو الغيث والدكتور مفتاح المنظمات الدولية والإقليمية إلی تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه عشرات الآلاف من النازحين مؤخرا وتلبية النداءات الإنسانية المتكررة للوحدة التنفيذية لإدارة مخميات النازحين بمأرب للمساهمة في إغاثة وإيواء مئات الأسر التي شردتها مليشيات الحوثي ٰالانقلابية من مخيماتها السابقة.

وأوضح أبو الغيث ومفتاح أن المليشيات الحوثية تواصل تنكيلها بأبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتها ما يضطرهم للنزوح إلی المحافظات المحررة وفي مقدمتها محافظة مأرب التي تستوعب 60 في المئة من النازحين بحثاً عن الحرية والكرامة والأمن والاستقرار والخدمات..مشيرين الى أن المليشيات لم تكتف بتشريد النازحين من بيوتهم بل استمرت في ملاحقتهم وقصفت مخيماتهم وشردتهم مجدداً لمرات عديدة..مؤكدين أن هذه الممارسات الممنهجة بحق أبناء الشعب اليمني هي جرائم ضد الإنسانية تؤكد أن مليشيات الحوثي هي منظمة إرهابية لا تؤمن بالسلام.

وكان نائب رئيس مجلس الشورى قد اطلع خلال لقائه بالدكتور مفتاح على جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب في الملف الإنساني والتحديات التي تواجهها المحافظة والاحتياجات والمعالجات .

واستمع أبو الغيث من الوكيل مفتاح إلى شرح موجز عن المهام الإنسانية وبرامج التنمية التي تنفذها السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية لملايين النازحين الذين استوعبتهم المحافظة رغم ما تعانيه من ضعف في البنية التحتية وشحة في الموارد وتواضع مستوى التدخلات التي تقدمها المنظمات الدولية .

وسلم الدكتور مفتاح لأبو الغيث نسخة من مصفوفة الاحتياج وخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 التي أعدتها الوحدة التنفيذية للنازحين مع المكاتب ذات العلاقة في المحافظة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالجهود الإنسانية التي تقوم بها السلطة المحلية بمأرب لخدمة النازحين وتوفير الخدمات الأساسية لهم مشددا على ضرورة توحيد العمل الإغاثي والإنساني وتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وشركاء العمل الإنساني في المحافظة.