شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة الرش لمكافحة الملاريا بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة الرش بالمبيدات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في محافظة المهرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



ويشمل البرنامج تنفيذ عدة حملات للرش بالمبيدات ذي الأثر الباقي للحد من البعوض لمكافحة مرض الملاريا في مديرتي الغيضة وسيحوت بالمحافظة بمشاركة 56 عاملًا صحيًا و14 مشرفًا في الحملة.

وأشار مدير مديرية الغيضة سالم سعيدان، إلى أن حملة الرش ستنطلق من منطقة العبري لتستهدف بعدها مناطق أخرى في المديرية..مثمنًا دور مركز الملك سلمان للإغاثة الحيوي في تمويل الحملة.