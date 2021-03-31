هادي يعزي محافظ المهرة في وفاة اخيه

واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية واصلاح ذات البين..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر وكافة آل ياسر وابناء المهرة عامة وذلك بوفاة اخيه الشيخ عوض علي بن ياسر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012