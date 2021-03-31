افتتاح معرض طالبات المركز النسوي للإنماء والتطوير بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح بمدينة سيئون محافظى حضرموت، اليوم، معرض اعمال طالبات المركز النسوي للإنماء و التطوير بمجمع الإمام الشافعي ،ضمن فعاليات اختتام العام الدراسي للمركز.



وتعرف مديرا عموم مكتب السياحة وجهاز محو الامية وتعليم الكبار بوادي حضرموت والصحراء علي السقاف وعائد بن مهري والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيئون المهندس حسين بامخرمة ، من ادارة المركز الى شرح عن مكونات أجنحة المعرض التي شملت أعمالا لطالبات محو الامية والمشغولات اليدوية والوسائل التعليمية وقسم التراث الحضرمي والطبق والسوق الخيري وغيرها من الأقسام .