تنظيم ندوة بمأرب عن واقع المرأة اليمنية وتضحياتها في معركة التحرير واستعادة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة مأرب بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة وبدعم من شركة صافر للعمليات والاستكشافات النفطية. ، اليوم، ندوة عن واقع المرأة اليمنية في ظل انقلاب مليشيات الحوثي، وتضحياتها في معركة تحرير اليمن و استعادة الدولة.



وفي افتتاح الندوة، أكد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، أهمية دور المرأة اليمنية ومشاركتها الفاعلة في جميع التحولات السياسية والتنموية في بلادنا منذ فجر ثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر..مشيراً الى أن المراة تمثل حجر الزاوية في بناء المجتمع والنهوض بواقعه إلى الأفضل.

من جهتها قالت مدير عام مكتب إدارة المرأة فندة العماري"إن المرأة اليمنية سجلت حضوراً قوياً لها في تركيبة المشهد في الساحة اليمنية خلال السنوات الأخيرة وقهرت الكثير من الأعراف والتقاليد السائدة في مجتمعها اليمني ، وشكلت حلقة كبيرة من النضال لحقوقها وحقوق شعبها"..مستعرضة الصعوبات و التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في ظل انقلاب مليشيات الحوثي الانقلابية و التضحيات المستمرة التي قدمتها المرأة اليمنية في سبيل الدفاع عن الوطن ومقارعة مليشيات التمرد والانقلاب.

وقدمت في الندوة أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمتها مدير إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سقطرى البقماء، قراءة في واقع المرأة اليمنية منذ بداية الانقلاب، فيما تحدثت الدكتورة سلوى الحيمي في ورقتها الثانية عن مشاركة المرأة وتضحياتها في دعم معركة التحرير وإستعادة الدولة وتطرقت إلى الواجبات الملقاة على عاتق نساء اليمن في الوقت الراهن، وتطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدمتها الناشطة الحقوقية ألفت الرفاعي الى الانتهاكات الحوثية التي طالت المرأة اليمنية، وما تتعرض له النساء من جرائم مروعة تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.

بدورها استعرضت صباح بامطرف في ورقة العمل الرابعة إلى المشاركة الإعلامية للمرأة لدعم معركة التحرير ومناهضة المليشيات ودحض شائعاتها.