شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي رئيس هيئة الأركان العامة في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز وإلى الشيخ علي حمود بن عزيز وكيل محافظة عمران وكافة إخوانهم في وفاة والدهم الشيخ حمود أحمد بن عزيز، أحد وجاهات قبيلة سفيان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية، ومساعيه الخيرة في الإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وقبيلة سفيان وبكيل عامه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.