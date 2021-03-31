لجنة طوارئ شبوة تؤكد على ضرورة توفير اسطوانات الأكسجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اكدت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة في اجتماع لها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشلة، على ضرورة إنشاء محطة الأكسجين ، وتوفير احتياجات المحافظة منه.



واستعرض الاجتماع الأوضاع الصحية، والإجراءات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، وأقرت عدد من التدابير الخاصة بذلك..مشددة على ضرورة تضافر كل الجهود وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة الموجهة الثانية من كورونا.

وشدد هشلة، على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة، واتباع تعليمات وزارة الصحة..مؤكدا أهمية تسخير الإمكانيات المتوفرة لمواجهة كورونا.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل، أن إجمالي عدد الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بلغت 334 حالة، منها 144 حالة مؤكدة ، فيما بلغ عدد حالات الوفاة من بين تلك الحالات المشتبهة 41 حالة، منها 17 حالة مصابة بالفيروس.