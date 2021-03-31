شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي رئيس هيئة الاركان العامة بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ووكيل محافظة عمران علي حمود بن عزيز واخوانهما، عزاهم في وفاة والدهم الشيخ حمود أحمد بن عزيز .



واشاد رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الفقيد الوطنية وادواره الاجتماعية واصلاح ذات البين معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.