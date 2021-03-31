لجنة التحقيق الوطنية تنفذ جلسات استماع لعدد من ضحايا الانتهاكات في مديريتي المخا والخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، جلسات استماع علنية لعدد من ضحايا الانتهاكات في مديريتي المخا والخوخة بمحافظتي تعز والحديدة.



واستمعت اللجنة في جلساتها لعدد 29 ضحية من النساء والرجال والأطفال ضحايا انفجار الألغام واستهداف الأحياء السكنية والتهجير والاعتقال التعسفي في منطقة الزهاري بمديرية المخا، ومناطق القطابا والسعيدة والمدينة بمديرية الخوخة.

وخلال جلستي الاستماع، قدَّم الضحايا وذويهم إفاداتهم بالانتهاكات التي طالتهم والآثار الجسدية والنفسية والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة تلك الانتهاكات التي حولت أجساد الأغلبية منهم إلى تشوهات أو إعاقات أعجزتهم عن الحركة والعمل.

وعاين أعضاء اللجنة الوطنية، الانتهاكات المرتبطة بالتعليم و آثار التفجير الذي طال مدرسة الزهاري في المخا والتي تسببت في حرمان أكثر من 490 طالب وطالبة من أبناء عزلة الزهاري في المرحلة الأساسية من الحق في التعليم.

كما استمع الفريق، لإفادات عدد من أولياء الأمور والمعلمين الموضحة لغياب الحماية عن الحق في التعليم للأطفال والمكفولة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.