الاردن ينفي إبعاد "لاجئين يمنيين" عن أراضيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نفى مصدر أردني رسمي الأنباء التي تحدثت عن ترحيل السلطات الأردنية 4 لاجئين يمنيين أو أكثر عن أراضيها.



وذكر المصدر وفقا لـRT أن هؤلاء كانوا في زيارة علاج إلى المملكة، وقد غادروها طوعا فور انتهاء الزيارة.

وشدد المصدر على أن عمان ترتبط بمعاهدات ومواثيق دولية وتحترم حقوق اللاجئين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في بيان لها امس الثلاثاء، إن "السلطات الأردنية رحلت على الأقل 4 طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين