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محلي المهرة يقر الموازنة العامة وادراجها في البرنامج الاستثماري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

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أقر المجلس المحلي بمحافظة المهرة، اليوم، الموازنة العامة وادراجها في البرنامج الاستثماري بالمحافظة للعام 2021.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المحلي برئاسة أمين عام المجلس سالم نيمر، لمناقشة وإقرار مشروع الخطة والموازنة التشغيلية للعام 2021.

 

وأكد نيمر حرص السلطة المحلية على الاهتمام بالقطاعات الخدمية والتنموية، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية والاستراتيجية، مشيرا إلى أنه تم إعداد الموازنة العامة لهذا العام خلال شهرين من قبل اللجنة الفنية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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