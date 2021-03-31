محلي المهرة يقر الموازنة العامة وادراجها في البرنامج الاستثماري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر المجلس المحلي بمحافظة المهرة، اليوم، الموازنة العامة وادراجها في البرنامج الاستثماري بالمحافظة للعام 2021.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المحلي برئاسة أمين عام المجلس سالم نيمر، لمناقشة وإقرار مشروع الخطة والموازنة التشغيلية للعام 2021.

وأكد نيمر حرص السلطة المحلية على الاهتمام بالقطاعات الخدمية والتنموية، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية والاستراتيجية، مشيرا إلى أنه تم إعداد الموازنة العامة لهذا العام خلال شهرين من قبل اللجنة الفنية .