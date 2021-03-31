وزارة الصحة تتسلم الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمقدرة بـ ٣٦٠ الف جرعة مقدمة من مجموعة كوفاكس.



و أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح خلال عملية التسليم في مطار عدن الدولي، عزم الوزارة الشروع في تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح والبدء بتحصين الكادر الصحي..مشيداً بعمل اللجنة الفنية وطواقمها المختلفة التي عملت بجهد متواصل للوصول إلى تأمين الدفعة الأولى من اللقاح.

واشار الوزير بحيبح، الى أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية سيعمل على تغطية ٥٠ بالمائة من احتياجات القطاع الصحي للقاح والمتوقع ان تغطي مانسبته ٧٠ بالمائة خلال العام الجاري لتصل إلى ١٢مليون جرعة..مشيرا الى انطلاق حملة التحصين خلال الأيام القليلة المقبلة..مثمناً جهود وزير التخطيط والتعاون الدولي المبذولة في تأمين اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا.

ودعا وزير الصحة العامة والسكان جميع الفعاليات الرسمية والشعبية للاسهام في إنجاح حملة التحصين..مجدداً التأكيد على نجاعة ومامونية اللقاح.

من جانبهما استعرض ممثلا منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم رشاد واليونيسيف فيليب دوميل، الجهود الرامية لتوفير اللقاحات اللازمة لليمن.