شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 21 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 31/آذار/2021، سلسة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديريتي صرواح ومدغل بالمحافظة تعرضت لقصف جوي بأكثر من 21 غارة.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا جراء القصف الجوي.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين