شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يعلن تنفيذ مشاريع إنسانية لدعم التعليم باليمن بمبلغ 14.5 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في قطاع التعليم لليمن وذلك ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.



حيث قام المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مشروع لتحسين وصول النازحين داخلياً في اليمن إلى الخدمات التعليمية، ودعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح في محافظات عدن ومأرب ولحج وحضرموت وتعز، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

كما قام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بضمان استمرار وصول الفتيات والفتيان إلى التعليم من خلال تجهيز المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب وبناء قدرات الكادر التعليمي والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع جائحة كورونا في البيئة التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية بقيمة 10 ملايين دولار.