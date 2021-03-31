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هادي يعزي في وفاة الحاج عبدالله أحمد الصاعدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى عصام ومحمد عبد الله الصاعدي واخوانهم وكافة آل الصاعدي عزاهم في وفاة والدهم الفاضل الحاج عبدالله أحمد صالح الصاعدي.

واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية وإصلاح ذات البين..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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