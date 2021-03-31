بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بانشطة التحصين لفيروس كورونا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بانشطة التحصين لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والتى ينظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وتهدف الدورة على مدى يومين اكساب، 24 مشاركاً من مدراء مكاتب الصحة والرعاية الصحية والتحصين بمحافظات عدن وتعز والحديدة وابين ولحج والضالع، معلومات ومعارف حول الادلة التدريبية عن كيفية التطعيم وتنظيم جلساته والتواصل المجتمعي للتطعيم ضد فيروس كورونا والتعرف على الاستراتيجية والنماذج المستخدمة لحركة لقاح (كوفيد-19) لجميع المستويات ومراقبة الآثار الجانبية للقاح.

واكد وكيلا الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، على اهمية البدء الفعلي للخطوة الأولى للاجراءات العملية لتنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا..داعيين المشاركين الى تطبيق مفردات الدورة على الواقع العملي بمهنية مع الوضع الطارئ الذي تمر به بلادنا والتعاون الجماعي لتنفيذ الحملة المقررة خلال الأيام المقبلة.