البحسني يكرّم المشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، حفل اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة التي نظمها البرنامج التنفيذي للتعامل مع الألغام بالشراكة مع شركة مبادرة التنمية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال الفترة من 14 من مارس – 1 من إبريل 2021م.



وأشاد المحافظ بتنظيم هذه الدورة النوعية في تعزيز معارف المتدرّبين بالخبرات اللازمة في كيفية عملية هدم جميع الذخائر المتفجرة، وتدريب مزيلو الألغام على عمليات التخلص من المخلفات المتفجرة وتأهيلهم ورفع كفاءتهم للقيام بهذه المهام المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب.

ودعا المحافظ الى تكرار مثل هذه الدورات النوعية، مشيداً بانضباط المشاركين فيها، شاكراً جهود الخبراء الأجانب في تقديم المعلومات المهمة والتي أسهمت في رفع قدرات المتدربين ومهاراتهم في مجال التعامل مع الالغام والذخائر المتفجرة، شاكراً جهود البرنامج التنفيذي للتعامل مع الألغام وشركة مبادرة التنمية في تنظيم هذه الدورة، ودعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

بدوره، أشار رئيس شعبة الهندسة مدير فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام بحضرموت العميد صالح هيثم، الى أهمية الدورة التي أسهمت في تزويد المشاركين بمعارف وخبرات في التخلص من الذخائر المتفجرة بكل حنكة وكفاءة واقتدار، مستعرضاً جملة من المناشط لمركز التنفيذي للتعامل مع الالغام في مجال التخلص من الألغام والمتفجرات، شاكراً مشاركة شركة مبادرة التنمية في تنظيم هذه الدورة، ودعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وجرى في ختام الحفل، تكريم الخبراء المشاركين في الدورة، والمتدربين