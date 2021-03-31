بلادنا تتسلم أول شحنة من لقاحات ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلّم اليمن اليوم الأربعاء أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان "حالة الطوارئ" اثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.



وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً، وهي "الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئياً خلال العام 2021".

وإلى جانب لقاحات استرازينيكا التي تم شحنها عبر آلية "كوفاكس" وعددها 360 ألفا، تسلّم اليمن أيضاً 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و 1,300,000 من الحقن "اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال"، بحسب البيان.

ونبّهت منظمة أطباء بلا حدود السبت إلى وجود "ارتفاع حاد" في أعداد الإصابات الخطيرة بكورونا في اليمن حيث أتت الحرب على الكثير من المنشآت الصحية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.

وقبل نحو اسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان "حالة الطوارئ" بعد ارتفاع عدد الإصابات.

وقال ممثل اليونيسف في اليمن فيليب دواميل عقب استلام اللقاحات في عدن الأربعاء "يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح كورونا لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن".

ويدور منذ ستة أعوام نزاع بين الحكومة المدعومة عسكرياً من تحالف تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويسجل اليمن حالياً نحو مئة إصابة يومية بكورونا، على الرغم من أنه ظلّ بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه نتيجة انقطاع تواصله مع بقية الدول.

لكن يقدر خبراء أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة بسبب نقص الفحوص.

رسميّاً، سجّل البلد الذي يعد 30 مليون نسمة نحو 3900 إصابة و820 وفاة جراء كورونا.

ولا يعلن المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.