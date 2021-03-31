وزير الإعلام يحذر من كارثة انسانية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة من كارثة انسانية كبيرة جراء موجات النزوح الجديدة لمئات الأسر في مخيمات (الميل، الخير، تواصل) بمحافظة مأرب بعد تكرار الاستهداف المتعمد من قبل مليشيا الحوثي بالصواريخ وقذائف المدفعية.



وأوضح ان استهداف مليشيا الحوثي الارهابية لمخيمات النزوح أدت إلى إصابة العشرات من النساء والاطفال بجروح متفاوتة، وتدمير مساكن وممتلكات النازحين..مجددا التذكير بأن مأرب تضم أكبر تكتل للنازحين من العنف الذي خلفه انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران حيث يبلغ عدد المخيمات 139 مخيما تتوزع على مختلف مديريات المحافظة.

وأشار الارياني إلى أن المحافظة استقبلت (2،231،000) نازح، يشكلون 60٪ من اجمالي النازحين في مختلف المحافظات، والذي يعادل 7.5٪ من إجمالي سكان اليمن، وان الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار موجات النزوح جراء تصعيد مليشيا الحوثي في مختلف جبهات مأرب.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وحماية اللاجئين للقيام بمسئولياتها القانونية والانسانية والاخلاقية، ووقف الهجمات التي تتعرض لها مخيمات النزوح والتي تفاقم الوضع الإنساني المتردي وتقوض الجهود المبذولة للتهدئة وانهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.