شكرا لبحثكم عن خبر شركات الطاقة المستأجرة في عدن تهدد بإيقاف عملها كليا مساء الاربعاء " وثيقة " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن شركات الطاقة الكهربائية المستأجرة في العاصمة عدن، والتي اطلعت عليها عدن تايم، تحذيرا من ملاك الشركات الأربع، بإيقاف عملها وتوقيف محطاتها كليا في عدن خلال يومين.

ووفق الوثيقة، فإن سبب تهديد شركات الطاقة المستأجرة يأتي بسبب عدم سداد الحكومة اليمنية، مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ العام 2019 والتي بلغت اكثر من 25 مليون دولار تقريبا.

وهددت الشركات بايقاف عملها كليا في عدن مع نهاية يوم 31 مارس الجاري، اي مساء يوم غد الاربعاء، عقب انتهاء مدة العقد السابقة التي بدأت في اكتوبر 2020، لافتة أنها لن تقوم بتجديد اي عقد مع وزارة ومؤسسة الكهرباء الا بعد سداد مستحقاتها المالية السابقة من قبل الحكومة اليمنية.

وحددت الشركات الية معينة لسداد مستحقاتها، مجددة تحذيرها بايقاف عمل محطاتها كافة والتي تولد نحو 145 ميجاوات اجمالي عمل محطات اربع شركات طاقة مستأجرة.

يذكر ان محطات تلك الشركات الاربع التي تقوم بتوليد نحو 145 ميجاوات فقط، تستهلك نحو ألف طن من مادة الديزل خلال اليوم الواحد بمبلغ قيمته مليون دولار تقريبا باليوم، ومازالت الحكومة اليمنية مديونة لتجار استيراد الوقود بملايين الدولارات قيمة الديزل الذي يتم تسليفه للكهرباء منذ اشهر.

ويتواجد وزير الكهرباء والطاقة في الوقت الراهن في محافظة المهرة التي وصلها قبل ايام في زيارة عمل شملت حضرموت والمهرة، فيما معظم وزراء الحكومة غادروا عدن قبل ايام الى الرياض.