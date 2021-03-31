شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة مقبنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني امس من تحرير مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وذكر مصدر عسكري ميداني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني سيطرت بشكل كامل على سلسلة جبال المطاحن وتمكنت من قطع خط إمداد مليشيا الحوثي في قرية النشيفة بمقبنة .. لافتاً إلى أن تحرير هذه السلسلة الجبلية أسهم في التحام جبهة قهبان مع جبهة حمير في مديرية مقبنة .

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المواجهات .