شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام مديرية حصوين يبعث برقية تعزية في وفاة قائد محور الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين برقية عزاء ومواساة، في وفاة اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي قائد محور الغيضة وقائد اللواء 123 مشاه، الذي وافاه الأجل يوم أمس، في مدينة الغيضة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وكافة أبناء المحافظة.



وقال الأسد إننا برحيل اللواء الركن عبدالله منصور نفقد أحد أبرز الرجال الشرفاء الذين أفنوا حياتهم، في خدمة المحافظة والوطن، والدفاع عن مكتسباته ومقدراته، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون