"الطلاب المتفوقين" بعدن تدشن توزيع كتاب مرجعي لطلاب الصيدلة المشمولين برعايتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365 - عدن

دشنت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن اليوم توزيع الكتاب الصيدلاني المرجعي المعنون ب(التيقظ الدوائي في اليمن)، للمؤلف الدكتور/محمد الشقاع، للطلاب المستمرين والمبتعثين المشمولين برعاية المؤسسة والدارسين في كلية الصيدلة بجامعة عدن.



ويأتي قيام المؤسسة بتوزيع هذا الكتاب المرجعي استنادا لتوجيهات معالي سفير النوايا الحسنة الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون المؤسس، رئيس مجلس الادارة للمؤسسة، الذي وجه بتقديم الكتاب كهدية منه لابناءه الطلاب الدارسين بكلية الصيدلة بجامعة عدن والمشمولين برعاية المؤسسة، لتخفيزهم بدراستهم الجامعية، وتسهيلا لهم بالحصول على الكتاب الذي يعد من متطلبات التعلم والمعرفة لتخصص الصيدلة بالجامعة.

وكانت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن قد وقعت في (10 مارس 2021م)، اتفاقا لشراء الكتاب المرجعي الصيدلاني المعنون ب((التيقظ الدوائي في اليمن)) لمؤلفه الدكتور/محمد احمد مهدي الشقاع، الباحث الدولي والأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة عدن، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراء عن المؤسسة الأستاذ/نصر مبارك باغريب نائب رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة كطرف أول، في حين وقع كطرف ثاني الدكتور/محمد الشقاع، بوصفة المؤلف، وتم بموجب الاتفاق شراء نسخ من الكتاب من المؤلف واستلام المؤسسة لها.

شارك بعملية التدشين وتوزيع الكتاب الدكتورة هيفاء مكاوي مستشارة المؤسسة، والدكتور سليم النجار عضو مجلس الادارة، والأستاذ/حسين حسن بارحيم القائم بأعمال رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة، والاستاذ/عبدالرحمن حسن باهارون ممثل المؤسسة بروسيا، واعضاء الأدارة التنفيذية بالمؤسسة: منى محسن باعمر، ومريم محمد الاهدل، ومحمد عبود سلطان، ورغدة خالد باهارون