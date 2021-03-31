أحمد فتحي يغضب أقرباء الشاعر أبو القصب الشلال بسبب أغنيته الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

أثارت أغنية جديدة باللهجة التهامية للموسيقار اليمني المعروف أحمد فتحي، الذي يتخذ من العاصمة القاهرة مقرًا له منذ عقود، غضب أقرباء صاحب القصيدة.



وقالت ياسمين الشلال، ابنة الشاعر أبو القصب أحمد الشلال، إنهم تفاجأوا حين سمعوا أغنية "زعفراني" والتي لا تزال مسودة بخط اليد ولم توثق بالنشر في أي جهة، مؤكدة أن والدها قدم القصيدة للفنان أحمد فتحي في العام 2006 ليتفاجأوا بها اليوم بعد ما يقارب 15 عامًا.

وأضافت الغريب في الأمر أنه كاتب كلمات (أبو نشوان) ولا ندري من هو أبو نشوان فأحمد فتحي نفسه لديه ابن اسمه نشوان وأبي لديه ابن أيضًا اسمه نشوان، هذا تلاعب كان يفترض أن يسمي القصيدة باسم والدي المعروف في أوساط الناس.

تضيف ياسمين، حاولنا التواصل معه أنا والوالدة عبر رقمه الواتس اب لكنه لم يرد علينا للأسف، وللعلم أبي لا يكتب أشعاره بكنيته بل يكتبها باسمه أبو القصب أحمد الشلال وانا طوال عمري كنت أرى جميع أدبياته باسمه.

وكانت ياسمين قد نشرت في صفحتها تقول، "أبو القصب الشلال يتعرض لقرصنة قصيدة (زعفراني) من قبل الموسيقار أحمد فتحي وعبد الله سهل.

وأضافت، "عار ومخزي الوضع.. والمشكلة أنه لم يقف عند هذا الحد بل تطاول أيضا للحن أغنية "وا ساكن الجاح" ونسبها إليه وغيرها من الألحان.. ما يؤلمني أن والدي -رحمة الله عليه- سُرق من أدبياته في حياته ومماته".

وكانت قصيدة "ابشرك يا سالم الحال سالم" قد أثارت ضجة كبيرة قبل عامين بعد أن غناها فتحي منسوبة للشاعر الشعبي صالح الأحمدي من البيضاء قبل أن يتم الاعتراض من مدير مكتب الثقافة بمحافظة شبوة بأن القصيدة لشاعر قديم من شبوة؛ ولم يتم البت بالموضوع من قبل وزارة الثقافة وتم تداول الأغنية للشاعر المذكور الذي قدم تنازلا خطيا لفتحي

وننتظر من فنان اليمن الكبير احمد فتحي الرد علي ما تمت اثارته